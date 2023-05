Manchester United vs. Wolverhampton: alineaciones para el partido de la fecha 36 de la Premier League

Manchester United tiene un duro compromiso en Old Trafford este sábado ante Wolverhampton por la fecha 36 de la Premier League. Para los Red Devils, sólo sirve ganar si quieren estar en la próxima Champions League, mientras que el equipo visitante viene de salvarse del descenso. A continuación, te contamos las alineaciones que perfilan Erik ten Hag y Julen Lopetegui para este duelo.

El club mancuniano no tiene más margen de error si quiere asegurar la clasificación a la próxima Champions League. Por el momento, está en el cuarto lugar con 63 puntos, pero tiene a uno de diferencia a Liverpool (quinto). Está obligado a volver a la victoria para tomar distancia, sobre todo tras acumular dos duras derrotas ante Brighton y West Ham.

The Wanderers han sumado una buena cantidad de puntos en los últimos partidos, que los ha salvado definitivamente del descenso al ubicarse en el decimotercer lugar con 40 puntos (le sacó diez al último que desciende, Leicester, a falta de nueve unidades en juego). El objetivo está cumplido para Lopetegui, pero ahora busca terminar la temporada de la mejor manera y qué mejor que con un triunfo en Old Trafford. Vienen de ganar a Aston Villa por 1-0 en la última jornada.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE MANCHESTER UNITED

Erik ten Hag cuenta con una gran duda y es el estado físico de Marcus Rashford, quien tiene una lesión. No sería arriesgado, por lo que el entrenador neerlandés debe meter cambios para dejar atrás las últimas dos derrotas. Así, Manchester United saldría con David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Victor Lindelöf, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; y Anthony Martial en su once titular.

EL POSIBLE 11 DE WOLVERHAMPTON

Lopetegui viajará a Old Trafford con la tranquilidad de saber que estará en la Premier League en la próxima temporada. De no mediar inconvenientes, repetiría el once titular que le ganó a Aston Villa con José Sa; Nélson Semedo, Chris Dawson, Maximilian Kilman, Toti; Pedro Neto, Rúben Neves, Mario Lemina, Matheus Nunes; Diego Costa y Matheus Cunha.