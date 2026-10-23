El argentino no ha confirmado su presencia en el Balón de Oro 2026. Inter Miami, preocupado ante los 27.900 kilómetros que tendría que viajar.

Lionel Messi se encuentra en España para recibir el premio Princesa de Asturias. El argentino será galardonado por su desempeño como futbolista a lo largo de los últimos 12 meses e igualmente por su impacto en miles de jóvenes a lo largo del planeta. En medio de todos estos actos protocolarios aparece un viaje rumbo a la ciudad de Londres por la gala del Balón de Oro donde su presencia no se encuentra confirmada. Hay 27.900 kilómetros que preocupan al Inter Miami.

Solamente para llegar hasta la ciudad de Oviedo Messi ya ha completado 6.840 km. Terminado dicho compromiso tendrá que realizar ese mismo viaje hacia la ciudad de Nueva York para el partido frente al New York Red Bulls del sábado. Lionel no quiere perderse ningún compromiso de la plantilla de Kily González cuando estamos a solamente unas jornadas de que se defina la posición de cada participante del playoff de la MLS.

En caso de querer decir presente en Londres por el Balón de Oro, La Pulga tendrá que realizar otros 7.110 km rumbo a la capital inglesa. Todo ello para participar de una gala donde no se le tiene como favorito al premio pero donde podríamos verle por última vez junto a las grandes figuras del fútbol internacional. El día jueves Inter Miami tendrá otro compromiso que obligará a un nuevo viaje de 7.100 km para poder participar del choque.

Todos estos desplazamientos le darán a Messi una travesía cercana a los 27.900 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, solamente recorrer la circunferencia de la Tierra por la línea ecuatorial supone un viaje de aproximadamente 40.075 km. En caso de querer pisar los compromisos que tendrá durante su última posible participación en una gala del Balón de Oro, La Pulga tendrá que recorrer prácticamente la mitad del mundo en cuanto a kilómetros se refiere.

Messi tendrá posiblemente su última participación en la gala del Balón de Oro: GETTY

Todo ello en medio de compromisos importantes para el Inter Miami. Las Garzas quieren asegurarse la mejor posición posible para los playoffs y los partidos frente a New York Red Bulls como Cincinnati serán vitales. En este momento se desconoce si el argentino querrá finalmente participar de una gala del Balón de Oro que no se nos olvide que solo 24 horas después entregará también la primera edición del B.O.A.T. Esta eso sí será de manera telemática y no con un evento físico.

Publicidad

El récord de Vela, otro dilema para Messi

Red Bull, Cincinnati y New England: esto es lo que le queda al Inter Miami y a Lionel Messi antes de que termine la primera fase de la MLS. El argentino tiene en este momento 28 goles oficiales a lo largo del inicio del torneo. Perderse alguno de los partidos nombrados por sus actos protocolarios y premiaciones individuales supone prácticamente descartar que pueda igualar el récord de Carlos Vela en la MLS.

El mexicano es de momento el jugador con más anotaciones en la primera fase del torneo. Anotó 34 durante el año 2019 y solamente antes de la llegada de los playoffs. Messi en este momento tiene 28 y 3 batallas por delante para intentar igualar una marca imposible para el resto de los mortales. Es otro de los debates que existen ahora mismo dentro de su cabeza y la de un Inter Miami donde los 27.000 km que podría realizar a lo largo de la próxima semana no son ni mucho menos vistos como algo inofensivo.

Datos claves

Lionel Messi enfrentará una travesía de 27.900 kilómetros entre premios y partidos.

enfrentará una travesía de entre premios y partidos. Lionel Messi registra 28 goles y busca alcanzar el récord de Carlos Vela.

registra y busca alcanzar el récord de Carlos Vela. Carlos Vela posee el récord de la MLS con 34 goles anotados en 2019.