La estrella de Barcelona ya se convirtió en el jugador con más goles con menos de 20 años de edad. Va por otras 3 marcas en los próximos meses

Lamine Yamal sigue pulverizando récords y marcas con cada partido que pasa. A lo largo de las últimas horas y luego de la victoria frente al Aston Villa, la estrella del Barcelona se convierte en el jugador más joven en llegar a los 14 goles por la UEFA Champions League. Superó a nombres de peso como Kylian Mbappé o Erling Haaland. Otras 3 grandes estadísticas se encuentran en el horizonte del extremo derecho de la selección española.

Con su gol frente a los ingleses de las últimas horas ningún jugador menor de 20 años ha anotado más goles en Champions League que Lamine Yamal. Ya suma 14 gritos sagrados en la competición europea más importante con apenas 19 veranos en sus piernas. Superó los 13 que en su día anotó Mbappé para Mónaco y Paris Saint-Germain.

Pero Yamal ya tiene varios objetivos por delante en el plano más individual. Intentará convertirse en el máximo goleador sub-20 de una sola edición de la UEFA Champions League. Ese récord le pertenece de momento a Erling Haaland con los 10 tantos que anotó para Red Bull Salzburgo durante la temporada 2019/2020. Lamine suma hasta la fecha 3.

El delantero del Manchester City también se encuentra en el camino de Lamine Yamal cuando hablamos de convertirse en el máximo goleador sub-21 en la historia de la Champions. El atacante de los Sky Blues sumó en su día un total de 20 gritos sagrados, mientras que Mbappé llegó a 19. La estrella del Barcelona ya suma 14 cuando apenas nos encontramos iniciando el mes de noviembre de un formato del torneo que no nos olvidemos incluye más partidos que nunca.

Nadie llegó tan pronto a 14 goles en Champions como Yamal: GETTY

También las asistencias aparecen en el camino de Yamal hacia la inmortalidad. El récord de pases de gol en una sola edición de la Champions para un futbolista sub-20 lo tiene Cesc Fàbregas con las 6 que dio con el Arsenal durante la temporada 2005/2006. De momento el extremo derecho de apenas 19 años suma cuatro tras un inicio de la fase de liguilla donde nadie le supera en asistencias en cuanto a la plantilla de Hansi Flick se refiere. Lamine sigue reescribiendo la historia de la Copa de Europa.

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Lamine Yamal, una máquina de récords en la Champions

Hablamos del jugador titular de edad más corta en la historia del torneo con su debut con 16 años y 83 días. A esto hay que sumar que nadie llegó antes a los 10 partidos de la Copa de Europa y que igualmente tiene la marca del gol más precoz en la historia del torneo con 17 años y 241 días encima. Yamal también manda en las estadísticas de edad más corta para disputar los 20 partidos oficiales del torneo o para anotar su primer gol en una semifinal de la Copa de Europa.

Todo ello en medio de un ascenso que ni las mejores versiones de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi firmaron en su día. Barcelona espera que su próxima gran gloria pueda cortar la sequía europea de títulos que acumula el club desde el año 2015. Ya ni siquiera las mejores versiones en su adolescencia de nombres como Mbappé o Haaland parecen poder superarle.

Datos claves

Lamine Yamal alcanzó 14 goles en la Champions League con apenas 19 años .

alcanzó en la Champions League con apenas . El récord de goles sub-20 en una edición pertenece a Erling Haaland con 10 tantos .

con . Cesc Fàbregas ostenta el récord de asistencias sub-20 en una edición con 6 pases gol.