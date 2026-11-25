El francés pasa al Fenómeno en goles con la camiseta del Real Madrid. Ya es top 20 goleadores de la historia del club.

Kylian Mbappé no tuvo su mejor partido con la camiseta del Real Madrid en el triunfo frente al PSV. El delantero francés pudo anotar dos goles que le sirven para seguir acrecentando su historia en el equipo de la capital española. Ya supera en tantos anotados con la indumentaria merengue a nombres de la talla de Ronaldo Nazario. Va por diferentes mitos en lo que queda de temporada.

Gracias a su doblete de las últimas horas, el francés llega a un total de 106 goles con la camiseta del Real Madrid. Pasa los 105 que anotó Ronaldo Nazario en su paso por los merengues hasta el año 2007. Todos ellos con decenas de partidos menos que el mítico delantero brasileño. Kylian Mbappé ya es el goleador número 19 de toda la historia del club.

Pero no solamente el brasileño será superado en esta temporada en cuanto a goles se refiere. Los próximos objetivos de Kylian Mbappé pasarán por superar los 106 goles de Gareth Bale. Un poco más arriba se encuentran los 121 de delanteros como Gonzalo Higuaín o Juanito. Con 127 también aparece la figura de Fernando Hierro y con 130 la de Míchel. El galo, decidido a meterse en la historia grande del Real Madrid.

Mbappé ha conseguido estos registros en menos de 3 temporadas completas con la camiseta blanca. Ya se encuentra entre los 19 máximos goleadores en la historia del club. Todavía aparecen lejos los 170 goles de nombres como Emilio Butragueño o los 323 de Raúl González Blanco. Recordemos que los dos primeros lugares en esta clasificación los ocupan Karim Benzema con 354 gritos sagrados y un Cristiano Ronaldo que es el máximo anotador en toda la historia del Real Madrid con 450. Ronaldo, superado por Kylian.

Mbappé ya pasó en goles con la camiseta del Real Madrid a Ronaldo Nazario: GETTY

El delantero francés acumula a lo largo del 2026 un total de 45 goles oficiales entre todas las competiciones. Solamente 9 le separan de Harry Kane como el máximo anotador de todo el año calendario. Kylian Mbappé continúa haciendo historia cuando hablamos de anotaciones en un proyecto que de la mano de José Mourinho acumula 10 victorias seguidas entre todas las competencias.

Publicidad

Mbappé empieza a soñar con el récord de CR7

El delantero portugués acumula la mayor racha de partidos consecutivos anotando por la UEFA Champions League. Kylian Mbappé suma de momento 7 de manera consecutiva y en caso de marcar en lo que queda de la fase de liguilla igualará los 11 choques donde el delantero portugués imprimió una de las marcas más singulares en toda la historia de la Copa de Europa.

El récord de Cristiano Ronaldo ocurrió entre 2017 y 2018. Kylian necesitará marcar goles frente a equipos como Arsenal, LASK de Austria, Shakhtar de Ucrania y en el primer partido de eliminatorias para igualar este registro. Mbappé sigue acrecentando su historia con la camiseta del Real Madrid a la espera de que lleguen sus primeros grandes títulos con el club.

Datos claves

Kylian Mbappé llegó a 106 goles con el Real Madrid y superó los 105 de Ronaldo Nazario .

llegó a con el y superó los de . Mbappé ocupa el puesto 19 de goleadores históricos del Real Madrid y suma 45 goles en 2026 .

ocupa el puesto de goleadores históricos del y suma en . Kylian Mbappé lleva 7 partidos seguidos marcando en Champions League, a cuatro del récord de Cristiano Ronaldo.