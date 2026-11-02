El francés le ha marcado a todos los rivales que ha tenido en el torneo. A Messi y Cristian Ronaldo, juntos, les faltaron 3 en LaLiga.

Por sexta jornada seguida el Real Madrid gana. El 0-3 con victoria ante Racing de Santander permite a los hombres de José Mourinho mantenerse en la lucha por el título. Kylian Mbappé abrió el marcador y mantiene su récord perfecto ante todos los rivales del torneo. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo lo lograron en su día.

Kylian, con el penalti de ayer, ya le ha marcado a 24 posibles rivales sobre 24 en LaLiga. Racing, recién ascendido, era uno de los pocos que se le había podido escapar de una racha que no tiene precedentes ni siquiera cuando hablamos de los dos grandes exponentes en el torneo durante el siglo XXI. Tres evitaron en este sentido a Messi y CR7.

Empecemos con el portugués. De 33 rivales a los que se midió en LaLiga, solo Leganés pudo irse de todos los partidos contra el ex Real Madrid sin haber nunca sufrido sus goles. En cuanto a Messi se refiere, Xerez y Real Murcia mantienen ese invicto que de momento nadie ha podido conseguir ante Mbappé.

Deportivo de La Coruña será el siguiente objetivo de Mbappé en este sentido. Los gallegos también han vuelto a Primera División en esta campaña y esperan poder evitar los tantos del galo el próximo 19 o 20 de diciembre. Hasta la fecha, nadie que ha participado en el torneo desde que llegó el ex PSG ha podido evitar que este al menos, una vez, le marque de manera oficial.

Ni Messi o CR7 marcaron a todos sus oponentes en LaLiga: GETTY

Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Celta Vigo, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Las Palmas, Leganés, Levante, Málaga, Mallorca, Osasuna, Racing Santander, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Oviedo, Real Sociedad, Real Valladolid, Sevilla, Valencia y Villarreal. Todos estos rivales han sufrido los goles de Mbappé en LaLiga al menos una vez.

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Mourinho, orgulloso de su Real Madrid

El portugués valoró el 0-3 en rueda de prensa, pero por encima de todo una racha de seis victorias seguidas que los mantiene con vida en la lucha por el título: “Estamos creciendo. Llevamos menos de cuatro meses y es poco. Pero hemos ido creciendo progresivamente. He entendido cosas que no entendía el primer día”.

“Los jugadores entienden mejor mi carácter como entrenador, porque como persona es secundario, y entienden las cosas que para mí no son negociables. Existe buena empatía humana y hay una buena empatía entre los jugadores, el entrenador, mis ideas y sus cualidades. Estamos bien, pero a ver esta semana con dos partidos complicados e importantes”, reflexiones del DT. Como próximos desafíos vienen AEK de Atenas en Champions League y Valencia.

Datos claves

Kylian Mbappé anotó frente a los 24 rivales que enfrentó en LaLiga .

anotó frente a los que enfrentó en . Leganés evitó los goles de Cristiano Ronaldo , mientras Xerez y Real Murcia los de Lionel Messi .

evitó los goles de , mientras y los de . Real Madrid derrotó 0-3 a Racing de Santander y sumó su sexta victoria consecutiva.