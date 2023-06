La Liga de las Naciones de la UEFA 2024-25 marcará la cuarta edición de este torneo organizado por la UEFA.

Este evento formará parte de la Clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de Fútbol 2026, otorgando plazas en la repesca que determinarán seis de los 16 cupos para el torneo.

Según informes de prensa, se espera que a partir de esta edición participen las 10 selecciones sudamericanas pertenecientes a CONMEBOL (Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia). Sin embargo, ni la UEFA ni la CONMEBOL han realizado un anuncio oficial al respecto.

Así será el formato de la Nations League 2024:

Las 55 selecciones europeas se han dividido en cuatro ligas según la clasificación de las selecciones nacionales de la UEFA después de la finalización de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23. Las Ligas A, B y C constarán de 16 selecciones, mientras que la Liga D estará formada por 7 selecciones.

En la Liga A, los ganadores y subcampeones de cada grupo se clasificarán para una nueva ronda de cuartos de final, que se jugarán a ida y vuelta en marzo de 2025. Los ganadores avanzarán al “Final Four“, que constará de semifinales, partido por el tercer puesto y final, que se disputarán en junio de 2025. Esta etapa se jugará en un solo partido en una sede seleccionada entre las cuatro selecciones clasificadas.

Las selecciones también competirán por el ascenso y descenso. Las dos últimas selecciones de cada grupo de las Ligas A y B descenderán automáticamente a las Ligas B y C, respectivamente. Además, las dos selecciones con peor rendimiento en el grupo de la Liga C descenderán a la Liga D. Por otro lado, los ganadores de cada grupo de las Ligas B, C y D ascenderán automáticamente a las Ligas A, B y C, respectivamente. Asimismo, los terceros clasificados de los grupos de las Ligas A y B jugarán partidos de playoff, a ida y vuelta, contra los subcampeones de los grupos de las Ligas B y C, respectivamente. Los ganadores ascenderán a la categoría superior, mientras que los perdedores descenderán a la categoría inferior. Esta nueva ronda de playoffs por el ascenso y descenso se disputará en marzo de 2025.

Las reglas de clasificación son las siguientes:

Los equipos se clasificarán según los puntos obtenidos en la fase de grupos. Se otorgan 3 puntos por cada victoria, 1 punto por cada empate y 0 puntos por cada derrota. En caso de que dos equipos tengan la misma cantidad de puntos, se aplicarán los siguientes criterios de desempate en el siguiente orden:

a. Puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

b. Diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre ambos equipos. c. Goles marcados en los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

d. Goles como visitante marcados en los enfrentamientos directos entre ambos equipos. Si después de aplicar los criterios anteriores todavía hay equipos empatados, se volverán a emplear dichos criterios exclusivamente para este subconjunto de equipos. Si aún persiste el empate entre más de dos equipos después de aplicar los criterios anteriores, se utilizarán los siguientes criterios:

a. Diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

b. Goles marcados en todos los partidos del grupo.

c. Goles como visitante marcados en todos los partidos del grupo.

d. Victorias en todos los partidos del grupo.

e. Victorias como visitante en todos los partidos del grupo. Si aún hay empate después de aplicar todos los criterios anteriores, se tomarán en cuenta los puntos de disciplina de los equipos. Se asignarán 3 puntos por tarjeta roja, 1 punto por tarjeta amarilla y 3 puntos por expulsión por doble amarilla en un encuentro. Si aún persiste el empate, se tomará en consideración el coeficiente de la UEFA para los equipos nacionales.

Calendario

Fase de grupos:

Jornada 1 y 2: (2-10 septiembre 2024)

Jornada 3 y 4: (7-15 octubre 2024)

Jornada 5 y 6: (11-19 noviembre 2024)

Cuartos de final y Play-offs ascenso/descenso:

Ida y vuelta: (Marzo 2025)

Fase final:

Semifinales, Tercer puesto y Final: (Junio 2025)

EQUIPOS PARTICIPANTES: