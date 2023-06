No sólo Di María: las 5 figuras que SE VAN de Juventus

La salida de Ángel Di María no será la única importante en Juventus. Se viene un verano con muchas novedades en la plantilla del equipo dirigido por Massimiliano Allegri. Reportan varias figuras que dejarán la Vecchia Signora y hay nombres que sorprenden.

Juventus tuvo una temporada muy difícil. A algunos resultados adversos tanto en la Serie A como en las competencias europeas, se le sumaron los problemas judiciales. Por eso, el equipo quiere una reestructuración de su plantilla con el fin de mejorar la imagen para la próxima temporada.

Di María fue el primero en definir su futuro, al convertirse en agente libre, ya que no renovará su contrato. Si bien en un primer momento, las negociaciones para extender su vínculo estaban por buen camino, finalmente, hubo un quiebre en las relaciones, que terminó por sentenciar todo. Así, Fideo deberá buscar nuevo club.

LAS 5 FIGURAS DE JUVENTUS QUE SE VAN

Al nombre de Di María, Juventus se le sumarán al menos otras cinco salidas importantes. Algunos serán negociados, otros terminan su contrato y hay quienes ya tendrían definido dónde podrían jugar.

DUSAN VLAHOVIC

El delantero serbio de 23 años llegó como una de las inversiones más importantes de los últimos tiempos. Le pagó a Fiorentina 81.6 millones de euros en enero de 2022, pero su fichaje ha sido un fiasco. En 63 partidos, marcó solo 23 goles, una cifra que se esperaba sea mayor. Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern Múnich son algunos de los equipos con los que se lo vincula. Juventus lo quiere vender.

ARKADIUSZ MILIK

Juventus decidió no hacer uso de la opción de compra que tenía acordada con Olympique de Marsella. No pudo ser un buen relevo de Vlahovic, por lo que los de Turín no pagarán la opción cifrada en solo 7 millones de euros. Deberá volver al conjunto francés.

FEDERICO CHIESA

En Italia se hizo fuerte la noticia de que Juventus lo declaró transferible. Rápidamente, aparecieron dos clubes de la Premier League para ficharlo: Arsenal y Newcastle estarían interesados. Se habla de una posible salida por 60 millones de euros, según reveló La Repubblica.

ALEX SANDRO

Los reportes de Sky Sports Italia aseguran que Juventus piensa en su salida. Es una situación particular, ya que la idea del club era prescindir de sus servicios el pasado verano, pero al final, se quedó y jugó bastantes partidos ante la falta de variantes en defensa. Así fue como se activó su renovación automática. Una mala noticia para Juventus que debería indemnizarlo en caso de rescindirle su contrato. Galatasaray lo tiene en su lista de posibles fichajes.

MATÍAS SOULÉ

Una de las sorpresas entre los jugadores que pueden salir. El argentino tuvo mucho actividad durante esta temporada y logró buenas actuaciones. Sin embargo, según reveló el periodista Nicolò Schira, saldrá de Juventus en las próximas horas. En Inglaterra aseguran que su fichaje con Leeds está bien encaminado.