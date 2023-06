Ángel Di María ya no jugará en la Juventus. A pesar de que el vínculo vence oficialmente el 30 de junio próximo, ambas partes decidieron no darle continuidad al proceso de trabajo que inició a mediados del 2022. Por tal razón, el delantero quedará con el pase en su poder por lo que ya está en condiciones de negociar por su futuro.

En ese sentido, ya surgió un club en particular que pretende hacerse con los servicios del Campeón del Mundo. Incluso, de lograrlo, sería bajo el marco de un regreso. Se trata del actual campeón de la Primeira Liga de Portugal, el Sport Lisboa e Benfica, que ya sueña con armarse de frente a la UEFA Champions League de la próxima campaña.

El elenco del país ibérico fue el primero que arropó a Ángel Di María en su arribo a Europa en junio del 2007, cuando llegó procedente de Rosario Central. Allí jugó tres temporadas con las que alcanzó a anotar 15 goles y 28 asistencias en 115 partidos. En aquel ciclo fue parte de los planteles que se consagraron en la Primeira Liga 2009/2010 y en las ediciones 2009 y 2010 de la Copa de la Liga de Portugal.

Si llega a Benfica: ¿Ángel Di María será compañero de Nicolás Otamendi?

Ángel Di María y Nicolás Otamendi, compañeros en la Selección Argentina, podrían reencontrarse en Benfica a partir de la próxima temporada. Sin embargo, el defensor de 35 años termina contrato el 30 de junio del 2023 y todavía no definió si seguirá en el conjunto portugués o si emprenderá nuevos caminos.

El mensaje de Ángel Di María en su despedida de la Juventus

”Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, escribió Ángel Di María en su cuenta de Instagram.