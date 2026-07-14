Francia se queda sin Mundial 2026 y ya tendría nuevo director técnico

La Selección de Francia se quedará sin jugar la final del Mundial y Deschamps ya tiene a su reemplazo tras este torneo.

La Selección de Francia se quedó sin jugar la final del Mundial 2026 tras caer contra Francia, y esto significaría también la salida de Didier Deschamps de la selección. Así mismo, los campeones del Mundo 2018 ya tendrían definido su reemplazo.

En marzo de este año, poco antes del inicio del Mundial, medios en todo el mundo como As, L’Equipe entre otros, dieron a conocer que Zinedine Zidane ya tiene arreglada su llegada a la Selección de Francia por cuatro años. Deschamps dejará la selección luego de casi una década.

El acuerdo entre la leyenda francesa y su selección es total, tanto que Zidane rechazó llegar a varios gigantes de Europa como el Real Madrid, Manchester United entre otros.

El anuncio se confirmaría luego del Mundial y la participación de Francia, esto será el sábado luego del encuentro por el tercer lugar contra el perdedor entre Argentina e Inglaterra.

Zinedine Zidane ha sido entrenador del Real Madrid Castilla y luego el primer equipo, firmando uno de los mejores ciclos del club ganando tres Champions League consecutivas.

Los títulos de Didier Deschamps con la Selección de Francia

Bajo Deschamps, la Selección de Francia alzó la Copa del Mundo 2018 así como la Liga de Naciones 2020-2021; mientras que en el Mundial 2022 fue finalista pero cayó ante Argentina.

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Didier Deschamps fue campeón del Mundo 2018.

En resumen