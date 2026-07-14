Francia se queda sin Mundial 2026 y ya tendría nuevo director técnico

La Selección de Francia se quedó sin jugar la final del Mundial 2026 tras caer contra Francia, y esto significaría también la salida de Didier Deschamps de la selección. Así mismo, los campeones del Mundo 2018 ya tendrían definido su reemplazo.
En marzo de este año, poco antes del inicio del Mundial, medios en todo el mundo como As, L’Equipe entre otros, dieron a conocer que Zinedine Zidane ya tiene arreglada su llegada a la Selección de Francia por cuatro años. Deschamps dejará la selección luego de casi una década.
El acuerdo entre la leyenda francesa y su selección es total, tanto que Zidane rechazó llegar a varios gigantes de Europa como el Real Madrid, Manchester United entre otros.
El anuncio se confirmaría luego del Mundial y la participación de Francia, esto será el sábado luego del encuentro por el tercer lugar contra el perdedor entre Argentina e Inglaterra.
Zinedine Zidane ha sido entrenador del Real Madrid Castilla y luego el primer equipo, firmando uno de los mejores ciclos del club ganando tres Champions League consecutivas.
Los títulos de Didier Deschamps con la Selección de Francia
Bajo Deschamps, la Selección de Francia alzó la Copa del Mundo 2018 así como la Liga de Naciones 2020-2021; mientras que en el Mundial 2022 fue finalista pero cayó ante Argentina.
La prensa inglesa y su fuerte reacción al árbitro del partido contra Argentina: “FIFA les concedió el deseo”
Didier Deschamps fue campeón del Mundo 2018.
En resumen
- La Selección de Francia consumó su dolorosa eliminación del Mundial 2026, provocando un sismo total en el entorno galo y acelerando el fin de un largo ciclo técnico.
- Tras confirmarse el adiós de la Copa del Mundo, el combinado europeo ya tendría prácticamente asegurado a su nuevo director técnico para encarar la reestructuración del equipo.
- El arribo de un estratega de primerísimo nivel busca devolverle la mística y el protagonismo absoluto a ‘Les Bleus’ con miras a los próximos desafíos internacionales.