España ya tiene el invicto más grande de la historia de las selecciones de UEFA

Jornada de récords para una selección española que ya se encuentra en la final de la Copa del Mundo. La victoria frente a Francia en la ciudad de Dallas generó diferentes marcas de peso alrededor de un combinado que, dirigido por Luis De La Fuente, ya mira al 19 de julio en Nueva Jersey. A la espera de lo que ocurra, ya es la selección europea con el mayor invicto jamás registrado en la historia del fútbol de selecciones.

Gracias a la victoria de ayer, España llegó a 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones. Un total de 28 triunfos y 9 empates aparecen en una racha que iguala a los 37 encuentros que tuvo Italia entre octubre del 2018 y septiembre del 2021. Curiosamente o no, los transalpinos mantuvieron dicha tendencia en la Eurocopa que terminarían ganando a la Roja durante el verano del año 2021 en la ciudad de Wembley.

Pero no se quedan ahí los récords de España. Hablamos de la primera selección en la historia de la Copa del Mundo en firmar 6 porterías a 0 durante una misma edición del certamen. El aumento de partidos por parte del mayor torneo de la FIFA ha sido un aliado para que Unai Simón sea récord en todos los sentidos.

A todo esto se le suma igualmente el hecho de ser ya la selección con más goles de penalti en toda la historia de la Copa del Mundo. España suma desde su primera participación 17 lanzamientos que han terminado en anotaciones desde el inicio de su paso por el gran torneo de la FIFA. Mikel Oyarzabal anoche mantuvo una tendencia que muestra la fiabilidad de los ibéricos en dicho apartado del juego.

Italia, última selección de UEFA con 37 partidos de invicto: GETTY

Por último, pero no menos importante, hay que volver a destacar lo dicho a nivel defensivo por los dirigidos por Luis De La Fuente. Solamente tres selecciones a lo largo de la historia de las copas del mundo habían llegado a la definición del certamen con apenas un gol en contra. España se suma a un selecto grupo donde aparecen selecciones como Países Bajos, Italia o Brasil. Si no registra tantos el 19 de julio, firmará un nuevo récord.

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Fabian Ruiz, el talismán de España

Su entrada por Pedri generó todo tipo de reacciones en España. Muchos hablaban de la necesidad de mantener una intensidad competitiva frente a Francia. Otros, del desgaste general del volante de Barcelona. Más allá del análisis que haga cada uno, lo cierto es que el futbolista de París Saint-Germain no sabe lo que es perder con la selección ibérica desde su debut. La marca es absolutamente estremecedora.

49 partidos ha disputado Fabián Ruiz con España. Y 49 veces ha salido como mínimo invicto de dichos compromisos. No existe ningún futbolista en la actualidad de las selecciones participantes en la Copa del Mundo con un registro similar.

Datos claves

España igualó el récord histórico europeo de 37 partidos consecutivos sin perder.

igualó el récord histórico europeo de 37 partidos consecutivos sin perder. Unai Simón alcanzó el récord de seis porterías a cero en un Mundial.

alcanzó el récord de seis porterías a cero en un Mundial. Fabián Ruiz registra un invicto de 49 partidos jugados con su selección.