Predicción Mundial 2026: El resultado exacto del Francia vs. España según la IA

Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026 y la Inteligencia Artificial hizo su análisis de quién avanzará.

Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026 cuando se enfrenten a las 14h00 del martes 14 de julio. La Inteligencia Artificial hizo su análisis y dio un resultado exacto.

Pese a que hay favoritismo para Francia, la Inteligencia Artificial da a España como ganadora por 2-1. La clave para la IA es la defensa, con apenas un gol recibido en todo el torneo.

Mientras tanto, enfrente tienen a una de las selecciones más goleadores del torneo, con Mbappé peleando la bota de oro, acompañado por Dembelé y Olise en las bandas.

Para los españoles, Lamine Yamal es la principal carta de gol aunque su Mundial ha sido discreto hasta ahora. En la otra semifinal está Argentina e Inglaterra enfrentándose mañana.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs España?

Francia y España se medirán este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Texas por el pase a la final del Mundial 2026. Ambas selecciones registran dos antecedentes en instancias decisivas de la Copa del Mundo, con un triunfo por lado.

El choque entre ambas selecciones está programado para las 14:00 horas de Ecuador, Colombia y Perú y a las 21:00 horas de España. Estos son los horarios en otras partes de la región:

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México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 15:00 horas

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 16:00 horas