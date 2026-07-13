A 24 horas de la semifinal con España, Francia no puede contar con sus dos centrales en los entrenamientos

Francia se prepara para un partido absolutamente exigente frente a España. No solamente por el hecho de medirse ante una de las selecciones más en forma de toda la Copa del Mundo. En el equipo de Didier Deschamps temen por el estado físico de sus dos defensores centrales a menos de 24 horas del partido frente a los ibéricos.

Dayot Upamecano y William Saliba fueron noticia en el entrenamiento de ayer, donde no pudieron entrenarse junto al resto de sus compañeros en un hecho que ni mucho menos ha sido distinto a buena parte de su participación en el torneo. El defensor del Bayern de Múnich sigue un plan específico por la carga de minutos que tuvo en Alemania y todo ello para evitar un posible revés en las últimas paradas del torneo.

Con Saliba la trama no es distinta. El zaguero del Arsenal de Mikel Arteta arrastra molestias en su espalda desde las últimas semanas de la Premier League. Un hecho que no le ha sacado hasta la fecha de ningún partido de la Copa del Mundo, pero que le ha quitado de buena parte de los entrenamientos de Francia en territorio norteamericano. Les Bleus esperan poder contar con ambos mañana frente a España.

Mucho más teniendo en cuenta los últimos precedentes. A lo largo del ciclo de Didier Deschamps, solamente una selección le pudo ganar a Francia dos partidos de manera consecutiva. Y esa no es otra que España durante tanto las semifinales de la Eurocopa 2024 como de la Nations League 12 meses atrás. Se viene para muchos el mejor partido que puede encontrarse de selecciones en cuanto al viejo continente se refiere.

Upamecano y Saliba, tocados antes de España: GETTY

Quien sí estará de manera confirmada y pese a sus molestias de las últimas horas no es otro que Kylian Mbappé. El goleador de los galos ha superado nuevamente las molestias que arrastró del último partido frente a Marruecos. Dirá presente en su tercera semifinal consecutiva de la Copa del Mundo y donde intentará vengarse de quien ha sido su gran verdugo en los últimos 24 meses.

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Posibles alineaciones de Francia vs. España

Francia : Maignan; Koundé, Upamecano o Konaté, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

: Maignan; Koundé, Upamecano o Konaté, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué y Mbappé. España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzabal.

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