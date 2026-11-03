Tras quedarse con el premio, Harry Kane es tendencia por sus palabras sobre Lionel Andrés Messi. El Balón de Oro, más que sincero.

Harry Kane se prepara para una nueva noche de Champions League. Lo hace después de quedarse con el Balón de Oro del año 2026 en medio de lo que muchos entienden como una victoria del esfuerzo y el trabajo silencioso. A lo largo de las últimas horas el inglés se acordó de la figura de Lionel Messi con elogios de peso a la figura del argentino.

“Si tuviera la zurda de Messi hoy, ¡creo que sería muy difícil detenerme!… Siempre habrá cosas que intentaré mejorar, hasta el día de mi retiro, sin duda alguna… Pero también creo que nunca he estado tan completo en mi carrera. Física y mentalmente, cuando salgo al campo, me siento en mi mejor momento”, palabras de Harry Kane en su entrevista con L’Équipe que se suman a otras declaraciones sobre la figura del argentino a lo largo de los últimos años.

Para el inglés Messi siempre ha sido un referente en todos los sentidos. También el rival más duro al que se ha enfrentado en su carrera. Más allá de todas sus cualidades futbolísticas destaca el lado humano y humilde de un jugador que en este momento por el Inter Miami busca el bicampeonato de la MLS. Grandeza reconoce grandeza.

“Lo he tratado solo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que esa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, más palabras de Kane que se han convertido en tendencia por las redes sociales a lo largo de las últimas horas.

Kane elogió a Messi por su nivel y calidad humana: GETTY

Ambos ganadores del Balón de Oro se vieron las caras durante las últimas semifinales de la Copa del Mundo. Lo hicieron en un contexto donde Argentina remontó el marcador frente a los europeos gracias al doblete de Lautaro Martínez. Harry Kane se deshace en elogios hacia la figura del máximo ganador en la historia del Balón de Oro.

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Harry Kane analizó lo que hubiera sido verlo en España

En la previa del encuentro frente al Atlético de Madrid en la capital española, valoró lo que hubiera supuesto disputar encuentros de LaLiga. Elogió por todo lo alto al campeonato ibérico, pero de momento no abrió la puerta a un futuro lejos del Bayern de Múnich en tiempos donde tanto se habla de su posible renovación.

“Nunca tuve realmente la oportunidad de jugar en España. Habría sido increíble jugar en La Liga. Pero en última instancia, el camino de cada uno te lleva a un lugar determinado, y estoy realmente feliz de que el mío me haya llevado al Bayern, porque como habéis visto, he sido extremadamente feliz aquí”, reflexiones de Harry Kane anoche por la rueda de prensa en el Estadio Metropolitano.

Datos claves

Harry Kane elogió públicamente a Lionel Messi tras consagrarse ganador del Balón de Oro 2026 .

elogió públicamente a tras consagrarse ganador del . Harry Kane reconoció en L’Équipe que desearía tener la zurda de Lionel Messi .

reconoció en que desearía tener la zurda de . Harry Kane descartó fichar en España y reafirmó su felicidad en el Bayern de Múnich.