Este miércoles 17 de mayo se jugará el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid. Kyle Walker declaró ante la prensa y reveló un diálogo que tuvo con Vinicius durante la ida en el Santiago Bernabéu.

Manchester City se ve ante la gran oportunidad de clasificar a su segunda final de Champions League. Los ciudadanos sacaron un buen empate en el Santiago Bernabéu y dependen de un triunfo como locales para llevarse el boleto a Estambul.

Una de las grandes claves del partido para los ingleses es, por supuesto, la cobertura a Vinicius. Kyle Walker tuvo un duro duelo con el brasileño en la ida y se espera que se repita en el Etihad Stadium. El defensor habló sobre esto en la conferencia de prensa.

Muchos ha catalogado el estilo de Vinicius como provocador, pero Walker no dio mayor importancia a esto. “Es un muy buen futbolista, hace lo que tiene que hacer para llevar a su equipo a la victoria. No me meto con eso, si intentan provocarme no me molesta. He estado en situaciones más difíciles que alguien intentando sacarme de mis casillas. He visto cómo se dejaba caer ante un rival, pero es parte del juego y una manera de tener ventaja sobre tu rival. Pero lo más peligroso es su fútbol, es un gran jugador“.

El jugador fue cuestionado por la conversación que tuvo sobre el césped con el brasileño, ya que se vio cómo se abrazaron entre risas. “Fui a abrazarle porque intentó hacerme un sombrero y le dije que no lo intentase otra vez o yo acabaría siendo un meme. Los boxeadores pelean y luego se dan la mano. Muestras respeto por que lo merecen. Es capaz de marcar la diferencia en un club enorme en la Liga de Campeones, merece respeto. Mañana por la noche le mostraré mis respetos, pero antes jugaremos a cara de perro“.