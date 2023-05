La Champions League definirá a sus finalistas esta semana y Manchester City se prepara para la vuelta ante Real Madrid de este miércoles. Pep Guardiola vuelve a tener toda la presión sobre sus hombros y ha sido claro en la conferencia de prensa.

Es evidente que la Champions League es la gran deuda pendiente de Pep Guardiola con Manchester City. Bajo su gestión, el club ha ganado todo a nivel doméstico y se ha convertido en uno de los pesos pesados de Europa con inversiones multimillonarias. Sin embargo, sigue faltando la consagración continental.

Ahora los ciudadanos están a las puertas de una nueva final de la Champions. Los ingleses definirán la llave de semifinal en condición de locales, luego de igualar con Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Presión sobre Guardiola

En la conferencia de prensa, Pep Guardiola fue cuestionado por su legado en Manchester City en caso de no conseguir la ‘Orejona’. “Se lo han pasado de puta madre durante muchos años. Y el legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos… y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado teta. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado“.

“He jugado 10 semifinales de Champions y he perdido siete. Conozco esta situación, pero hay muchas cosas que no puedes controlar. Cuando llegué al Manchester City no me dijeron ‘¡gana la Champions!’. Me dijeron que intentáramos hacerlo lo mejor posible. Hemos ganado todos los títulos menos este y lo queremos hacer” señaló el entrenador.