Cristiano Ronaldo no ha sido nominado al Balón de Oro 2024, y no podrá obtener el premio.

El Balón de Oro 2024 se entrega hoy, lunes 28 de octubre, en la ciudad de París, Francia, y está a cargo de la revista France Football. Uno de los grandes ausentes será Cristiano Ronaldo, quién no ha sido nominado para recibir este galardón.

El portugués ha ganado el Balón de Oro en 5 oportunidades en la historia (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) siendo el segundo jugador que más veces ganó este premio. Sin embargo, no ha sido ni siquiera seleccionado entre los 30 candidatos a quedarse con la edición 2024.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue nominado al Balón de Oro 2024?

Cristiano Ronaldo no fue nominado al Balón de Oro 2024 , porque no ha conseguido los suficientes votos para ser seleccionado. Esto se debe a que, según el criterio de los periodistas que emitieron sus votos, no ha tenido una temporada suficientemente buena como para ser considerado entre los mejores jugadores.

Todos los nominados al Balón de Oro 2024