¿Por qué Messi la pasó mal en PSG? Ander Herrera lo reveló: "Si no ganás la Champions..."

El paso de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain ya es historia, ahora que se confirmó que se irá al Inter Miami tras dos temporadas en el club parisino. Si bien consiguió ganar la Ligue 1 dos veces y la Supercopa de Francia en una ocasión, la realidad es que nunca se ganó del todo el afecto del público, que lo llegó a silbar en varios de sus últimos partidos.

Messi luego hablaría de haberla pasado bastante mal en Francia, en una entrevista con Mundo Deportivo donde confirmó su fichaje por el equipo de la MLS. Quien opinó al respecto fue Ander Herrera, el jugador español con el que compartió un tiempo con Leo en el PSG, antes de regresar al Athletic Club, desde donde había sido cedido.

Ander Herrera explica por qué Messi la pasó mal en PSG

En el Líbero VS de TyC Sports con Ander Herrera, el jugador dijo que “El tema es que hay tanta obsesión con la Champions en París. Hagas lo que hagas, si no ganas la Champions es un desastre. Y eso es lo que yo no veo justo. Estuvimos muy cerca de ganarla en mi primer año, jugamos la final contra el Bayern y la perdimos“.

“Pero para mí hay una exigencia y una obligación desmedida por ser campeones de Europa, que no conviene al futbolista“, continuó Herrera. “Parece que siempre falta algo, que nunca hay felicidad total“, sentenció durante la entrevista.

Recordamos que los primeros silbidos a Messi empezaron con la eliminación de la Champions League en octavos de final contra el Real Madrid, y luego se repitieron cuando quedaron afuera contra Bayern Múnich en la misma fase este año. Es parte de por qué Messi decidió irse a jugar a Estados Unidos, ya que busca un menor nivel de presión y exigencia.