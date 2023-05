Sin filtro: la crítica de Pep Guardiola a Yerry Mina post Everton vs. Manchester City

El partido que Everton y Manchester City jugaron por la jornada 36 de la Premier League tuvo un duelo aparte que protagonizaron Yerry Mina y Erling Haaland. El colombiano no supo cómo frenar al delantero noruego, por eso aplicó algunos artilugios poco ortodoxos que, como era de esperarse, no le cayeron para nada simpáticos a Pep Guardiola.

De hecho, el entrenador catalán de los Ciudadanos se refirió al futbolista de la Selección de Colombia en la conferencia de prensa posterior al encuentro que sus dirigidos ganaron por 3 a 0: “Lo que hace con los jugadores rivales en el campo no es necesario. Es un buen jugador, pero defender de esa forma no es necesario”.

Es más, Pep Guardiola, al ver las marcas que mostró Erling Haaland de su torso a causa de los manotazos que le propinó Yerry Mina durante el cotejo que se llevó a cabo este domingo 14 de mayo, admitió que se acercó para hacerle su descargo cara a cara: “Le dije eso. Él sabe exactamente lo que ha hecho y no es necesario lo que hace en cada partido”.

Manchester City ganó y está al borde del título de la Premier League

Manchester City derrotó 3 a 0 al Everton y no solo que, con 85, tiene cuatro puntos más que el Arsenal (81), sino que además tiene un partido menos. Encima, los de Mikel Arteta cayeron 3 a 0 con el Brighton y le dejaron, de esta forma, la Premier League servida a los dirigidos por Pep Guardiola. Cabe aclarar que quedan tres jornadas para el cierre del calendario.

Por otro lado, ahora The Citizens se enfoca en el partido de vuelta de la Semifinal de la UEFA Champions League ante el Real Madrid de este miércoles 17 de mayo a las 21:00 horas de Europa Central en el Etihad Stadium. Por cierto, la ida fue 1 a 1 con goles de Vinícius Júnior y Kevin De Bruyne.