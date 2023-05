El Real Madrid debe resolver la continuidad de varios de los futbolistas de su plantel a los que se les acaba el contrato el 30 de junio próximo. Entre ellos, Toni Kroos, Marco Asensio, Nacho Fernández y Dani Ceballos, integrantes que fueron protagonistas en el último tramo del proceso de Carlo Ancelotti que, a esta altura, podrían seguir su carrera lejos del elenco de la capital española.

Al respecto de sus situaciones, quien opinó fue el volante alemán en una entrevista con Real Total, en donde, en primera instancia, se mostró optimista respecto a su permanencia en la Casa Blanca: “Tengo que volver a preguntar al club cuándo van a anunciar mi renovación, ¡porque me tengo que ir de vacaciones en algún momento!”.

En tanto que, por otro lado, Toni Kroos, en la misma entrevista, compartió su percepción en el caso de los otros nombres mencionados: “Es difícil decir lo que pasará con Nacho, Marco Asensio y Dani Ceballos. No hablamos demasiado de eso. Tengo la sensación con Marco de que no seguirá, pero más por informes externos que internos”.

Mientras que por Nacho Fernández y Dani Ceballos, el jugador teutón comentó: ”Sería feliz si ambos se quedan. Con Nacho no hay que hablar y creo que Dani está jugando muy bien. Jugó tantos partidos en los últimos meses como en todos los años anteriores. Nos da mucho. Pero, por supuesto… no sé qué sucederá”.

Para cerrar, aprovechó el contacto mediático para opinar a raíz de la sorpresiva salida de Oliver Kahn del Bayern Munich: “Escuché de Kahn que no se le permitió ir a la celebración del título. El Bayern está dando una imagen un poco cuestionable. Es una pena para los jugadores y especialmente para el nuevo entrenador; querían celebrar el título y se encontraron con la sustitución. Para confirmar una despedida en un día como este… No he oído más que eso, pero le creo a Kahn”.