Luego de las acusaciones que recayeron en el Osasuna por el amaño de partidos en el 2013, y tras previa revisión por parte del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), la UEFA decidió liberarlo de culpa y cargo, por lo que, de esa manera, disipó todo tipo de dudas que había sobre su participación en la Conference League 2023/2024.

”El Club Atlético Osasuna disputará la Conference League 2023/24, después de que en el día de hoy haya finalizado el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por la fórmula de ‘Consent Award’. A la vista de las nuevas pruebas aportadas por el club en la defensa de su participación en la competición, la UEFA ha concluido que Osasuna fue víctima de los hechos acontecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos”, comunicó la institución implicada en su sitio web oficial.

En consecuencia,la UEFA considera al club Osasuna apto para participar en la presente edición de la Conference League 2023/2024, por lo que, de esta forma, disputará los partidos de ida y vuelta correspondiente a la instancia de playoff, destinada por la organización continental para desenvolverse los días 24 y 31 de agosto próximo.

Por otro lado, de manera paralela, la UEFA abrió un expediente al elenco de la ciudad de Pamplona por “acudir a la justicia ordinaria”. No obstante, esta situación no impedirá que participen de la tercera edición de la competencia europea. Asimismo, Osasuna ya anunció que no presentará recurso y aceptará la penalización que le imponga la entidad.