UEFA vs. Premier League: la guerra que se viene en el viejo continente

La llegada del mercado de fichajes de verano se encuentra cada vez más cerca y dicho hecho supone el arribo de un nuevo Fair Play financiero que marcará un giro de 180 grados a ese período del año donde tanto dinero y jugadores se mueven. UEFA está decidido a equilibrar la balanzas de un viejo continente partido en dos desde el canal de la Mancha y declara una ‘guerra’ a la Premier League donde ni mucho menos sus nuevas medidas son populares.

La ecuación es simple: 6 de los 10 equipos más ricos de Europa vienen del Reino Unido, mismo escenario se ve con los 16 de los 30 primeros y la diferencia en cuanto a la capacidad de gasto con el resto del continente es cada vez más palpable. Ver casos como los de un Nottingham Forest que invierte más de 200 millones de euros en su estreno por la Premier dispara las alarmas de UEFA.

Diario AS y The Times van de la mano con una información que por supuesto debe entenderse a partir de ese nuevo Fair Play financiero que UEFA empezará a aplicar desde este mismo verano. Uno donde los clubes solo puedan gastarse el 90% de sus ingresos en salarios y fichajes en 2023, 80% en el 2024 y finalmente 70% en el 2025. En torneos como la primera división inglesa, donde las pérdidas son ‘validas’ en ciertos casos, por supuesto que dicho medidas más que impopular.

Golpe directo al Reino Unido

UEFA desea detener a cualquier coste la inflación de un mercado donde los precios para fichar un futbolista no dejan de crecer, donde contextos como el que ha vivido Chelsea ni mucho menos se hacen viables a largo plazo y donde por encima de todo el resto de Europa pide equilibrio.

The Times afirma que el grupo de trabajo creado por el ente hace no mucho tiempo de cara a repasar las posibles modificaciones en las normativas de este juego, analizan poner un tope sobre la cantidad del dinero que los clubes pueden invertir en salarios transferencias y honorarios de agentes. La diferencia con lo marcado anteriormente, es que sería Nyon y no un cálculo quién marcaría el límite.

AS apunta que si bien la medida encuentra pocos defensores por Inglaterra, esta sí tiene predicadores de todo tipo en torneos que como la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 o LaLiga, piden un mayor equilibrio en las finanzas de un viejo continente donde competir económicamente ante la Premier League se ha vuelto simplemente imposible. La trama Superliga y el Brexit indican, dos factores claves de cara a lo que puede ser una realidad en unos pocos meses.