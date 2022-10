Todo se definirá en estos días en la Serie Mundial 2022, cuando uno de los grandes candidatos desde principio de la temporada, Houston Astros, enfrente a una de las revelaciones más importantes de los últimos tiempos, Philadelphia Phillies.

El conjunto de Pennsylvania no es ajeno a los títulos, y buscará agregar un Trofeo del Comisionado más a sus vitrinas. Del otro lado, los texanos tendrán en la banca a Dusty Baker, quien no solo es un personaje particular, sino también un ganador nato.

Dos de los equipos que quedaron en la puerta del Clásico de Otoño tuvieron novedades este jueves, con una declaración de una leyenda por el lado de New York Yankees, y los planes para la temporada baja en San Diego Padres.

New York Yankees anuncia a su mánager

Los Yankees confirmaron la continuidad de Aaron Boone como el mandamás de los del Bronx, según palabras de su propio dueño. Obviamente, esto generó sentimientos encontrados, incluso en las leyendas del club.

Exclusivo: La palabra de los expertos

Para Ernesto Jerez, la voz del béisbol por consenso popular, el renacer de José Altuve durante la próxima semana podría ser la gran diferencia a favor de los Astros en la Serie Mundial. Y, obviamente, también hay un héroe para los Phillies.

Predicciones de Bolavip para la Serie Mundial 2022

Uno de los grandes eventos deportivos del año dará inicio este viernes 28 de octubre, y desde Bolavip te traemos las predicciones y las noticias más destacadas relacionadas a la imperdible serie entre Houston Astros y Philadelphia Phillies.