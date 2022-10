¡Play ball! La Serie Mundial 2022 Houston Astros vs. Philadelphia Phillies ya se empezó a jugar en las voces de los expertos de la MLB y en una rueda de prensa exclusiva a la que asistió Bolavip, Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez y Guillermo Memo Celis escogieron al héroe que daría el batazo definitivo para que su equipo gane el ‘Clásico de Otoño’. ¡José Altuve fue elegido!

La última Serie Mundial que ganaron los Astros se dio en 2017, aquella polémica temporada en la que el equipo de Houston utilizó cámaras para ver las señas que el dugout rival le hacía al receptor de cara al próximo lanzamiento, según publicó un reporte de Rob Manfred, comisionado de la MLB, el 13 de enero de 2020. Jerez quiere que la imagen de Altuve tenga una reivindicación en el ‘Clásico de Otoño’ 2022.

Cuando Bolavip le preguntó a Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez y Guillermo Memo Celis, a cuál pelotero de Houston Astros escogerían para impulsar la carrera que definiera la Serie Mundial 2022, Yuli Gurriel recibió dos votos y José Altuve uno. El pelotero nacido en Venezuela viene de romper el récord negativo de la mayor cantidad de turnos sin dar un hit en la historia de los MLB Playoffs, pero recibió la confianza del narrador más famoso de Las Mayores.

“Me gustaría ver por los Astros a Yuli Gurriel porque para mí es el bateador más completo que tiene el equipo. Un bateador que sabe cuándo elevártela de sacrificio, sabe cuándo batear detrás de los corredores, está siempre en la situación del juego y no quiere convertirse en héroe. Simplemente por hacer su trabajo y dar su contribución trae las carreras. Es el bateador más completo y pondría esa responsabilidad sobre él”, afirmó Luis Alfredo Álvarez sobre a quién quisiera ver definir la Serie Mundial 2022 Houston Astros vs. Philadelphia Phillies.

Mientras que Guillermo Memo Celis afirmó que “nada me haría más feliz que Yuli Gurriel se vistiera de héroe por todo lo que significa para su equipo. Aunque no ha dicho que se va a retirar, pero sería una manera digna de empezar la recta final de su carrera”; Ernesto Jerez le dio el voto de confianza a José Altuve para que se convierta en el héroe que nadie pensaba y dé el batazo decisivo en la Serie Mundial 2022.

“Si tuviera que elegir el de los Astros, qué más me gustaría que fuera José Altuve porque fue quien le conectó aquel cuadrangular a Aroldis Chapman. Que no, que sí, que las señas, que los botes de basura. Me gustaría ver a José Altuve porque tampoco está teniendo una buena Postemporada ofensivamente. Entonces, quisiera que él conectara ese cuadrangular, ese hit ganador para que los Astros se vistan de campeones nuevamente. Creo que tu no ganas en Grandes Ligas sacándole a George Springer y Carlos Correa a menos que tengas un buen equipo. ¡Los Astros son un muy buen equipo!”, le respondió Ernesto Jerez a Bolavip.