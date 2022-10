La leyenda de la MLB, Derek Jeter ha revelado una situación bastante particular de New York Yankees en las Grandes Ligas, que hasta el día de hoy "le enferma" de solo recordarla.

Derek Jeter reveló el recuerdo de New York Yankees que 'le enferma' hasta el día de hoy

New York Yankees atraviesa por días de reflexión tras despedirse de la temporada 2022 de MLB luego de ser barridos por Houston Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Días después, la leyenda Derek Jeter ha recordado una situación que hasta el día de hoy realmente "le enferma".

Nuevamente, el sueño de la Serie Mundial se ha desvanecido para los Mulos del Bronx, la cual no alcanzan desde la campaña 2009 cuando vencieron a Philadelphia Phillies y se proclamaron como monarcas del mejor beisbol del mundo, justamente, con el capitán Jeter en sus filas.

Luego de la decepción ante los texanos, el campo corto neoyorquino y miembro del Salón de la Fama ha revelado un escenario bastante particilar que le desagrada por completo, a pesar de que el roster actual dirigido por Aaron Boone no lo ve de esa forma.

Derek Jeter: "Hasta el día de hoy, me enferma"

Cuando New York Yankees estaba 3-0 abajo en la serie de Playoffs ante Houston Astros, Aaron Boone decidió inspirar a sus muchachos recordándoles que existe un equipo que regreso de ese déficit en Postemporada: Boston Red Sox.

Sí, el archirrival de los Mulos del Bronx logró darle vuelta a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2004, irónicamente, ante los Yankees de Derek Jeter, algo que para el ex toletero y leyenda del equipo no pareció agradarle.

“No conozco el contexto”, sentenció Jeter acerca de utilizar aquella derrota dolorsa como inspiración. “Todavía no me gusta hablar de eso. Me enferma hasta el día de hoy pensar en ello. Tendrías que hacerles esa (pregunta al equipo actual)".