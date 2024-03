El León estará convocado, esa es la gran novedad en tienda blanquiazul, no se pueden permitir caer una vez más por Liga 1. La idea es que Alianza Lima gane el partido contra Sporting Cristal de forma directa, sin la necesidad de tantas modificaciones base. En caso todo se complique, Carlos Zambrano estará expectante para darle soluciones a su equipo, atrás o adelante.

Según cuenta el periodista del Diario Depor, José Varela, el equipo titular para Alejandro Restrepo sería el siguiente: Ángel de la Cruz; Renzo Garcés, Jiovany Ramos y Juan Pablo Freytes; Adrián Arregui, Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez, Kevin Serna y Jhamir D’ Arrigo; Cecilio Waterman y Hernán Barcos. Ellos tendrán la misión de sacarle los tres puntos a Sporting Cristal.

La explicación que da el comunicador para los cambios principales es esta: “Jesús Castillo por Gabriel Costa y Ángel de la Cruz por Franco Saravia serán las dos variantes que tendrá Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal. El primer cambio es táctico y buscará el dominio del medio a través de la marca y la posesión de la pelota. Adrián Arregui, Jesús Castillo y Sebastián Rodríguez, serán los encargados de desbaratar a los celestes”.

Los partidos de Alianza Lima y Sporting Cristal desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

Según vemos, por el informe, la clave será el mediocampo donde chocarán los músculos: “Y para contrarrestar el juego por las bandas, desde donde salen los pases para Martín Cauteruccio; Jhamir D’ Arrigo y Kevin Serna entrenan para defender y cumplir con el rol de abastecer a Hernán Barcos y Cecilio Waterman en ataque. Renzo Garcés, Jiovany Ramos y Juan Pablo Freytes estarán en la defensa y Carlos Zambrano a la expectativa en el banquillo”.

¿Debutará Carlos Zambrano este fin de semana?

Fuera del once titular, lo que quiere saber el hincha de Alianza Lima, se responde de esta manera: “Carlos Zambrano hará su debut en la Liga 1 Te Apuesto este sábado. Ayer, el central recibió la confianza de Alejandro Restrepo e intervino en la práctica, y si bien su actuación fue por contados minutos, respondió bien al juego que el entrenador desea para la defensa y en los días previos al duelo se confirmaría su llamado”.

No hay motivos para guardarse a Carlos Zambrano, este partido vale absolutamente todo: “El ‘León’ está físicamente pleno y aunque verdaderamente le falta rodaje, trata de acortar distancia con los trabajos que realiza a diario, no obstante, ello lo hallará en la medida que tenga más fútbol y este fin de semana tendría su punto de inicio en match estelar. No será de la partida -es la información que se tiene hasta hoy- pero estará a la expectativa”.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Íntimos y Rimenses jugarán este sábado 9 de marzo desde las (8:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Nacional de Lima. Este partido corresponde una nueva jornada de Liga 1, el duelo de la fecha sin duda alguna, porque además, tiene espalda de clásico peruano. Todos los detalles los podrás vivir ese día en el minuto a minuto de Bolavip.