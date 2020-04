La respuesta de Ronald Acuña Jr. a la descalificadora crítica de un periodista

La carta escrita por el reconocido periodista venezolano Juan Vené en la que se hace pasar por la leyenda del béisbol, Roberto Clemente, para criticar de manera vehemente, y para muchos de una forma ofensiva, a Ronald Acuña Jr. causó todo tipo de polémicas en las redes sociales.

“Ronald…: Por si no lo sabes aún, y es que das la impresión de no saber nada, ‘perro caliente’ en el béisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en Grandes Ligas”, empezó diciendo Vené en su columna de opinión.

Foto: Gettyimages.

Nadie refuta la trayectoria del periodista venezolano, que incluso lo ha llevado a ganarse el privilegio de votar por beisbolistas que tiene la posibilidad de ser exaltados al Salón de la Fama, pero en las redes si lo acusan de excederse con los insultos al jardinero izquierdo de los Atlanta Braves.

Ronald Acuña Jr. va camino al 40/40 (39/36) y aquí está su DOBLETE #20 del año. �� ¡QUÉ BUENO ES! �� #LasMayores pic.twitter.com/HdR6PWbdcO — LasMayores (@LasMayores) September 14, 2019

“Lo que haces también te ofende a ti, pareces un analfabeta, y sin educación casera. Tus facultades para el béisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser mal educado, abusador”, continuó diciendo Juan Vené.

Estas palabras llegaron a los oídos de Ronald Acuña Jr., quien no dudó en responderle al periodista: “Soy de lo que cuando me hacen algo malo, les pago con algo bueno y paso la página. ¿Me trataron mal? Yo los trato bien. Al final, si tienen conciencia, ellos se sentirán como basura y uno tranquilo”.

