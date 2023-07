Al mejor estilo de las historias de las telenovelas, todo parece indicar que fue amor a primera vista. La relación entre Ronald Acuña Jr. y LeBron James volvió a tener una muestra de admiración y respeto. En esta ocasión, la estrella de Los Angeles Lakers y la NBA no se pudo contener y reaccionó a un mensaje del pelotero de la MLB y Atlanta Braves.

Lo que viene haciendo Acuña Jr. en la temporada MLB 2023 es descomunal y una muestra de eso fue que se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 20 jonrones, 40 bases robados y 50 carreras impulsadas antes de la pausa por el Juego de Estrellas. LeBron se iba a rendir frente al pelotero nacido en Venezuela.

¡Y no es la primera vez que lo hace! El 11 de junio de 2022, Ronald Acuña Jr. decidió celebrar un cuadrangular con Atlanta Braves al mejor estilo de LeBron James: talco en las manos y para arriba. Este video le gustó tanto a la estrella de Los Angeles Lakers que no dudó en decir que “¡¡ayeeeee!! ¡Hombre, amo a este niño!”.

El mensaje de Ronald Acuña Jr. que hizo reaccionar al mismísimo LeBron James

La marca Uninterrupted (Ininterrumpido) subió en su cuenta de Instagram una entrevista a Ronald Acuña Jr. en el que le preguntaban por qué había incorporado las celebraciones de las estrellas de la NBA cuando conectaba un jonrón en la MLB y la respuesta hizo reaccionar al mismísimo LeBron James.

“Lo hago porque me llama la atención. Me gustan la manera en la que ellos juegan. Entonces, me anticipo y digo: ‘Cuando haga algo bueno voy a hacer esas celebraciones”, dijo Acuña Jr. Luego, al pelotero venezonalo le preguntaron si algun día iba a conocer a LeBron y respondió que “algún día con el favor de Dios. Ojala”. Ronald cerró la entrevista poniéndose la corona como lo hace James e hizo reccionar a la estrella de Los Angeles Lakers, quién compartió este mensaje del jardinero de la MLB y lo acompañó con dos emojis: uno de dos manos juntas y el otro de una cara con la mano en la frente.