El enorme deseo que tiene Albert Pujols por ir al Clásico Mundial de Béisbol

No hay nada como ponerse el uniforme de tu país y representarlo en la máxima competición del deporte que prácticas. Por este motivo, Albert Pujols no quiere terminar su carrera en el béisbol profesional sin jugar otro Clásico Mundial para República Dominicana.

En marzo del próximo año, cuando se juegue el Clásico Mundial de Béisbol, Pujols tendrá 41 años y será la última oportunidad para que el primera base juegue en esta competición. No se pone presión, pero si manifestó su enorme deseo de querer volver a jugar con el equipo de su país.

Foto: Gettyimages.

“Claro que sí, si se da la oportunidad quiero ir. En los últimos dos clásicos no he podido jugar por lesiones de rodilla y el codo, pero si me dan la oportunidad lo hago (…) Ese sería mi último clásico a menos que vuelva después como coach”, le dijo Pujols al periodista Yancen Pujols.

¿Y por qué no llevarlo como se hizo con Luis Polonia en el 2006? Sería el mejor de los consejeros para la juventud que presentaría República Dominicana en el roster que tendría nombres como: Juan Soto, Fernando Tatís Jr. y Vladimir Guerrero Jr; entre otros, pero un momento, a Pujols todavía le queda potencia en su bate.

“Todavía me queda gasolina en el tanque y sé que puedo competir. Ahora, si no estoy mental y físicamente preparado, no debo quitarle la oportunidad a uno de los jóvenes que sí esté preparado. Si estoy saludable pueden contar conmigo”, concluyó Albert Pujols.

