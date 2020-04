Se sumó un refuerzo de lujo a República Dominicana para el próximo Clásico Mundial

El equipo de República Dominicana se perfila como uno de los enormes favoritos para ganarlo todo en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en 2021 a menos que el calendario deba modificarse debido a la pandemia del coronavirus que continúa azotando al planeta.

Tan es así, que los dominicanos ya se encuentran en campaña y muy emocionados en torno al certamen mundialista, con peloteros como Juan Soto asegurando que van a derrotar a todos sus rivales. Ahora, además, podrían contar con un refuerzo de alto calibre para su infield: Rafael Devers.

Y es que, el tercera base de los Boston Red Sox le aseguró a Yancen Pujols que pediría permiso a la organización para disputar el Clásico Mundial con su selección, asegurando que la decisión dependerá de la franquicia, pero reafirmando su deseo de representar al combinado nacional:

"Yo pediré permiso y depende de cómo me sienta, pero no sé la respuesta que ellos me vayan a dar", adelantó Devers. No obstante, no se mostró tan optimista cuando le tocó hablar de la posibilidad de jugar en LIDOM con los Leones del Escogido: "A mí no me gusta que me digan que no, por eso prefiero no hacerles esa pregunta", sentenció el pelotero.

Devers viene de ser uno de los portentos ofensivos más importantes de los patirrojos durante toda la temporada pasada y, tras la salida de Mookie Betts de Fenway Park, se espera que tenga una enorme responsabilidad en el equipo para tratar de mantenerlos vivos en la competencia por un lugar en los playoffs.

