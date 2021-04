Andre Drummond usó las zapatillas de Jordan, cambió a las de LeBron y se lesionó

Son tan grandes en la NBA que sin estar en las canchas dan de qué hablar. En el juego entre Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks, Andre Drummond tuvo un debut inesperado porque a pesar que inició a toda máquina no término bien por un golpe que tuvo relación con Michael Jordan y LeBron James.

Con 14 minutos de juego, cuatro puntos, un rebote y dos asistencias, Drummond no pudo regresar al juego entre Lakers y Bucks porque Brook Lopez, de unos 128 kilogramos, le cayó encima del pie derecho y la uña de uno los dedos se la quitó por completo.

¡Qué dolor! ¿Y qué tienen que ver Jordan y LeBron? Resulta y acontece que Drummond inició el juego con los Lakers usando las zapatillas Air Jordan XI IEs, una edición del famoso calzado de la marca de Michael, luego cambió a unas LeBron 16 Lows y pasó el triste desenlace.

¿Con cuál de las dos zapatillas se lesionó? No hay certeza, pero Andre dejará de usarlas si es supersticioso. Para fortuna de los aficionados de los Lakers la radiografía que le hicieron a Drummond no arrojó algún tipo de fractura y al parecer no es una lesión de gravedad.

El debut de Andre Drummond con Los Angeles Lakers

Más allá que Andre Drummond no pudo completar el debut con Los Angeles Lakers, la energía y presencia que transmitió se sintió a penas piso el Staples Center, el equipo de LeBron James y compañía tuvo otra dinámica en ataque, más presencia en la pintura y liberó espacios para sus compañeros. El All-Star pinta bien.

Lesión de Andre Drummond (Foto: @mcten)

