Andrés López, presidente de México, dio un polémico pronóstico para la Serie Mundial

La locura de la Postemporada 2020 de la MLB llegó a territorio mexicano con una quiniela bastante polémica por parte de nadie más y nadie menos que el mismísimo presidente de México: Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario se animó a decir sus equipos favoritos para estar en la Serie Mundial.

Conocedores del amor que tiene López Obrador por el béisbol, el presidente mexicano palpitó el inició de las series divisionales de los Playoffs de la MLB y se animó a ir en contra de los haters y contradictores de uno de los equipos más odiados de las Grandes Ligas.

“De la Liga Americana voy a los Astros de Houston. Ya sé que no les va a gustar, que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa. Yo también estoy en contra de eso, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente y la afición y merecen una oportunidad”, afirmó el López Obrador.