Arcucci dijo que "le jodió" la mano de Maradona y el estudio de 90 Minutos quedó vacío

La eterna discusión del mundo del fútbol. Una que jamás terminará. Y que siempre dividirá a los hinchas por la mitad. ¿Qué es más importante, ganar a cualquier costo o jugar bien aunque no se consiga el resultado? Una pregunta que sin dudas, todos hemos escuchado infinitas veces y que no tiene ninguna respuesta correcta, ya que todo se trata de puntos de vista.

De igual manera, tras una conferencia de prensa de Diego Simeone en la que declaró que el estilo que a él le gusta es aquel que gane, en 90 Minutos decidieron abrir otra vez este famoso debate, cada uno dejando en claro su postura sobre cómo se debe vivir el deporte.

El que más se la jugó fue Daniel Arcucci. Ya hace rato sabemos que el periodista piensa que hay que darle prioridad al cómo, y no sólo fijarse en el objetivo. Pero en esta ocasión, terminó haciendo que todos sus colegas se vayan del estudio con una sola respuesta.

- El gol con la mano de Maradona, ¿te jodió?

- Si, claro.



Con una respuesta, @daniarcucci dejó vacío el estudio de 90 Minutos. ��



Todo comenzó cuando le contestó a Óscar Ruggeri qué es lo que a él más le molesta de Bilardo, DT campeón del mundo en 1986: "¿Sabés qué no me gusta de Bilardo? El bidón. Argentina-Brasil, Italia 1990, había jugadores del seleccionado que sabían que de un agua no se podía tomar, y que de ahí tenía que tomar el rival", soltó.

Luego de un tiempo de discusión, el que se metió fue Sebastián Vignolo, que con una sonrisa pícara soltó la pregunta perfecta para hacer estallar todo: "¿Te jodió la mano de Maradona?", consultó haciendo referencia a la icónica anotación de Diego ante los ingleses.

"Si, claro", fue la respuesta de Arcucci. De forma automática, no quedó nadie cerca suyo, a tal punto que debieron enfocarlo en un primer plano para que se vayan a la pausa publicitaria. Hermoso momento.

