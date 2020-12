Arcucci hizo un comentario y Vignolo se re calentó: "Yo no soy un pelotu..."

Ya se siente en el aire. Faltan pocas horas para que Boca y Racing salgan a la cancha para disputar el partido más importante del año para ambos.

Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, los equipos argentinos se enfrentarán en la Bombonera buscando meterse entre los cuatro mejores del continente.

Por la pantalla de ESPN, los integrantes del programa F90 están hablando de lo que se puede esperar para esta noche y en medio del debate, la cosa subió de tono.

Pasa que Daniel Arcucci cuestionó el hecho de que algunos hablen de que se trata de un compromiso "de vida o muerte" para los futbolistas.

A Sebastián Vignolo se le soltó la cadena y le respondió: "No jodas con la vida o la muerte. No estoy hablando de eso. Lo dije en mi editorial. Pasó lo de Diego, vida o muerte es que encuentren la vacuna, no soy un pelotud... que tiene una pelota en la cabeza".

#ESPNF90 �� | ESPN 2



SE ENOJÓ EL POLLO@pollovignolo se indignó ante los comentarios de Arcucci y aclaró: "Yo no soy un pel... que tiene la pelota en la cabeza". pic.twitter.com/NV1gEAT0L8 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 23, 2020

Y siguió, ya a los gritos: "Dani, no me jodas, por favor. Me enoja cuando creen que por ser periodista deportivo tenemos una pelota en la cabeza. Estamos en este contexto". Tranquilos...

