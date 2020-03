¿Benedetto hincha de Boca? La anécdota de Ameal en vivo que hizo reír a todos

Si hay un tema tabú entre los periodistas deportivos es de qué hincha de club son. Algunos se escudan en que son fanáticos de equipos de ascenso y otros directamente ni opinan de eso. Son muy pocos los que declaran su fanatismo abiertamente.

Este martes, Marcelo Benedetto, uno de los periodistas más queridos del medio, estaba en el hotel donde se hospedó Boca antes de debutar por la Copa Libertadores 2020.

+ El video:

"A DIEGO LO VAMOS A RECIBIR COMO SE MERECE UN ÍDOLO... NO CONTESTO AGRAVIOS"#90MinutosFOX - Jorge Amor Ameal se refirió a la visita de Maradona a la Bombonera. pic.twitter.com/CFkJ03b5dt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 3, 2020

En vivo por 90 MInutos de Fútbol, el periodista entrevistó a Jorge Amor Ameal, quien salió con una anécdota que lo hizo sonrojar. ¡No sabía dónde meterse!

"Sabe que lo de su abuelo...", empezó a recordar el presidente de Boca. "Tranquilo, Jorge. Tranquilo por Dios", lo trataba de callar entre risas Benedetto.

Finalmente, le pasó el retorno a Ameal para que pueda hablar con Sebastián El Pollo Vignolo, quien quiso indagar sobre la historia del abuelo.

"Yo iba a ver a Boca a donde hoy está la Platea L, que antes era todo popular. El abuelo venía con un chiquito, que era él (por Benedetto)... Me parece que era el nieto, no sé. Y yo le preguntaba cuando seas grande: '¿Qué vas hacer cuando seas grande?'. Me dijo: 'Yo quiero ser periodista'. Al tiempo lo encuentro", contó para la risa de todos.

Después, le puso suspenso: "Estoy entre la duda del abuelo y Marcelo. Una duda muy grande, pero me parece que estaba él en la cancha en esa época". ¡Unos genios los dos!

