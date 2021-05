¿Carlos Vela juega contra Chicharito?: el DT de Los Angeles FC dio novedades

El clásico de ‘El Tráfico’ tiene todo listo para que se viva una edición con el toque goleador de los delanteros mexicanos. Los Angeles Galaxy se enfrentan a Los Angeles FC el sábado 8 de mayo a las 20:00 ET y el duelo estelar sería Javier Chicharito Hernández vs. Carlos Vela.

¿Sería? ¡Sí! Hay dudas…La presencia de Vela en el clásico de ‘El Tráfico’ no está confirmada ya que desde la primera fecha tuvo que salir del encuentro frente Austin FC por una molestia muscular. El encargado de dar novedades sobre Carlos fue el mismo DT de LAFC.



En la previa al juego entre Galaxy vs. Los Angeles FC, Bob Bradley, entrenador de Carlos Vela y compañía, sembró más dudas que certezas sobre la presencia del delantero mexicano para enfrentar a Chicharito Hernández en el clásico de ‘El Tráfico’.

“Carlos sigue con el mismo estatus, pero no está descartado. Vamos a revisar la situación de Carlos. No tomaremos una decisión sino hasta el último momento para saber si está o no vs LA Galaxy”, afirmó Bradley. No hay de otra, a prenderle velas al atacante de LAFC.

Carlos Vela, en duda para jugar contra Chicharito en Los Angeles Galaxy vs. LAFC

Con tan solo 22 minutos de juego en las tres fechas que van de la MLS 2021, es indudable que Carlos Vela llegará con falta de ritmo para el clásico entre Los Angeles Galaxy vs. LAFC, pero quién se quiere perder el épico duelo contra Javier Chicharito Hernández. ¿Arriesgará?

