Barkley pensó que iba a los Lakers, se emborrachó y terminó jugando en los 76ers

Cuando Charles Barkley habla siempre genera controversia, lo escuchamos enfrentarse, de manera verbal, contra Draymond Green o algo tiene que decir sobre Michael Jordan. Sin embargo, este viernes nos sorprendió con una confesión propia.

En una conversación con Zach Lowe, de ESPN, reveló que una celebración en 1992 por su supuesta llegada a Los Angeles Lakers terminó con un giro inesperado: jugó un partido con los Philadelphia 76ers después de estar tomando alcohol desde el mediodía.

“Mi agente me llama una mañana y me dice: ‘oye, hoy vas a ser cambiado a los Lakers' y yo y mis amigos salimos, celebramos y nos emborrachamos alrededor del mediodía … Él me llama más tarde y dice ‘hey, te han cambiado a los Lakers, van a finalizar el trato y me pondré en contacto contigo'”, afirmó Barkley.

Todo era confusión, pero los 76ers se arrepintieron del acuerdo y terminaron por padecer una actuación para el olvido del exala-pívot, quien ni siquiera sabe cómo jugó es anoche. ¿El desenlace? La siguiente temporada los transfirieron a los Phoenix Suns.

“Me llama (su representante) tres horas más tarde y dice: ‘los Sixers se retiraron del acuerdo’. Estoy borracho y me dice que tenemos un juego esa noche. Yo digo ¿qué? ¿De qué estás hablando? (…) He estado bebiendo desde el mediodía. Una cosa divertida es que ni siquiera sé cómo jugué esa noche”, concluyó Charles Barkley.

