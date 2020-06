Christian Fauria: "New England Patriots está mejor sin Tom Brady"

Tom Brady dejó un hueco difícil de llenar en New England Patriots. La franquicia tuvo en sus filas a jugador que la llevó a convertirse como la máxima ganadora de la historia marcando una era en la historia de la NFL y de los deportes en general. A pesar de todo eso, hay alguien que no cree que lo vayan a extrañar.

Christian Fauria, quien supo ser ala cerrada de los Patriots y compañero de Brady, reveló en una entrevista que el equipo estará mejor sin él. Sin embargo, el campeón en dos oportunidades del Super Bowl junto al quarterback, dio los motivos por los cuales cree que esto se desarrollará de esa manera.

"Están mejor sin él. ¿Puedo decirte por qué? Y no tiene nada que ver con el conjunto de habilidades de Brady. No es porque no sea bueno o no pueda lanzar o haya perdido algo de velocidad en su bola rápida. Es porque el lugar en el que se encontraba en su carrera, su edad, lo que quería lograr y lo que los Patriots intentaban lograr eran completamente diferentes”, comenzó opinando el exjugador en Boston WEEI.

Fauria: Patriots are better off without Tom Brady this year https://t.co/4SpGZw35ST pic.twitter.com/9V3ra6hb16 — WEEI (@WEEI) June 10, 2020

Fauria, profundizó que "nunca iba a funcionar. Esta ofensiva no podría avanzar con Brady como el mariscal de campo, no porque él apeste. Esos ajustes eran importantes, porque él no estaba dispuesto a adaptarse. Ahí está la diferencia. No estaba dispuesto a dejar que N'Keal Harry creciera”.

Harry es el receptor abierto que los Patriots seleccionaron en la primera ronda en el Draft 2019 y uno de los jugadores que la franquicia le tiene puesta todas las esperanzas. Según Fauria, será mejor sin Brady.

