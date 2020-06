Conor McGregor revela el gran secreto de David Beckham: quiere tener una pelea de boxeo

¿Qué tienen en común el exfutbolista inglés David Beckham con el otrora campeón mundial de UFC, Conor McGregor? A primera vista no pareciera haber nada que los relaciones; sin embargo, el peleador irlandés confesó uno de los grandes secretos del Spice Boy: su afición por el boxeo.

Así lo reconoció el ex monarca de peso ligero en diálogo con The Sun, donde reconoció que el hoy dueño del Inter Miami lo fue a visitar durante su preparación, en el año 2017, para el combate que tuvo con Floyd Mayweather, en el Instituto de Rendimiento de UFC, donde lo sorprendió lanzándole el reto.

"Estaba en el instituto de rendimiento de Ultimate Fighting Championship donde me preparé para la pelea de Floyd y puse una publicación y me etiquetó en ella; estábamos hablando de eso y dijo: 'Me dan ganas de pelear'. Pensé, 'No digas más David. Podemos hacer que eso suceda, sabes que podemos hacer que eso suceda si quieres', así que nos reímos un poco al respecto", indicó The Notorious One.