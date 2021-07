¿Cuándo se juegan las Finales de la NBA 2021?

La gran fiesta de la NBA está llegando a su fin y dos equipos se preparan para disputar la serie al mejor de siete partidos que definirá a la franquicia que levantará el trofeo Larry O’Brien de la temporada 2020-21. Por primera vez en 10 años ni LeBron James, ni Stephen Curry estarán en las Finales.

Una nueva era en la NBA parece haber empezado sin LeBron y Curry en NBA Finales, pero como lo clásico no pasa de moda, un veterano de mil batallas como Chris Paul estará en la serie final de la temporada 2020-21 junto a unos Phoenix Suns que vencieron en Playoffs a Los Angeles Lakers y LA Clippers como victorias más rutilantes.

Con los Suns como campeón de la Conferencia Oeste falta por conocer quién ganará la Conferencia Este entre Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks. Si esta serie llega hasta un Juego 7 las fechas de las NBA finales se correrán dos días de la fecha establecida.

En medio de la trasmisión de ESPN durante el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Oeste se confirmó que si en el Este no requieren de un séptimo partido la Final de la NBA 2021 empezará el próximo martes 6 de julio en el horario estelar de 20:30 ET o 21:00 ET.

Fecha, día, hora y TV de las NBA Finales 2020-21.

Si la serie entre Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks se extiende hasta un Juego 7, las Finales de la NBA 2021, correspondientes a la temporada 2020-21, iniciarán el jueves 8 de julio con transmisión de ESPN, TNT y NBA League Pass.

Lee También