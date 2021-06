Damian Lillard respondió a las críticas por el nombramiento de Chauncey Billups

La designación de Chauncey Billups como nuevo entrenador de los Portland Trail Blazers no generó la respuesta esperada entre los aficionados del equipo, que criticaron la decisión tomando en consideración la acusación de un supuesto abuso sexual en 1997 cuando era jugador de los Boston Celtics.

Ante esta ola de críticas la principal figura de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, no tardó en mostrar su opinión. El jugador publicó varios mensajes en su cuenta personal de Twitter en donde aseguró que "no estaba al tanto" de las acusaciones que pesaban sobre el actual asistente técnico de Los Angeles Clippers.

"Me dieron una lista de entrenadores y me preguntaron cuál me gustaba. Lo siento por no estar al tanto de esas acusaciones, no leía noticias cuando tenía siete u ocho años. No apoyo ese tipo de cosas", escribió el jugador en respuesta a las criticas por su apoyo al nombramiento de Billups.

Relación cercana con su nuevo coach

Damian Lillard no sólo dio su aprobación a la llegada de Chauncey Billups como nuevo entrenador de los Portland Trail Blazers, sino que también estuvo al tanto de toda la negociación entre el asistente técnico de Los Angeles Clippers y la gerencia que encabeza Neil Olshey, ya que con ambos mantiene una buena relación.

La decisión tomada por la directiva de los Trail Blazers tendrá que rendir sus frutos en la próxima temporada para silenciar las críticas. Billups y Lillard no la tendrán fácil luego de que Portland haya clasificado a los playoffs por ocho temporadas seguidas, cualquier cosa que sea menos que eso será un fracaso.

