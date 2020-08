Dennis Rodman sobre sus fiestas: "Terminé en el hospital"

Dennis Rodman es una de las personalidades más reconocidas en la historia del deporte, ya que también estuvo involucrado en películas y mantuvo una relación con Madonna. No obstante, además de ser cinco veces campeón de la NBA y uno de los mejores reboteadores de la historia, su participación en fiestas se ha mantenido hasta estos días.

En una entrevista, Rodman admitió que debió ser hospitalizado varias ocasiones, luego de participar de distintas fiestas sexuales. Sin embargo, el hombre que saca chapa al decir que se acostó con 2000 mujeres, sorprendió al declarar que se rompió en tres oportunidades su órgano reproductor.

La primera vez ocurrió en una fiesta en un barco: "Estaba en una fiesta. Mi chica y yo acabamos en una cama king size, dentro del barco. A ella le encanta tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo: que fuera corriendo y saltara sobre ella. Así que yo corrí, corrí y corrí, y salté. Y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes. Ella se puso pálida. Se puso a gritar: 'Dios mío. Ha muerto. ¡Yo lo maté!'. Pero yo traté de calmarla: 'No, cariño, me he roto el pene".

"Otra vez, cuando jugaba para los Pistons, teníamos partido contra los Rockets y una chica cogió un avión sólo para venir a verme. Cenamos juntos y dejó unos libros sobre la mesa. Le pregunté de qué se trataban. Me dijo que enseñaban 10 maneras de satisfacer a un hombre. Yo dije 'bendita seas', y nos pusimos a tener sexo, hasta que me dio un golpe con las nalgas y mi amigo se rompió. ¡Había sangre por todos lados! Y no pudimos continuar", contó el Gusano.

La tercera y última vez sucedió en Nueva York, con una enfermera: "Fui a la habitación del hotel y sucedió de nuevo. Tuvieron que llevarme al hospital. La enfermera fue trayendo médicos para entender qué me había pasado. Al final había ocho médicos alrededor mío. Les dije que yo sabía qué tenía. Pero insistían en que querían cuidarme, que yo me encontrara bien. Al final me diagnosticaron una contusión de pene", finalizó.

