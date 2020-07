Dura acusación: Richard Jefferson cree que Victor Oladipo no quiere jugar en Indiana Pacers

Kawhi Leonard supo ser campeón con San Antonio Spurs, pero los fanáticos no tienen el mejor recuerdo de Kawhi en su última temporada en la franquicia. Lamentablemente, el que es uno de los mejores jugadores del último tiempo, se fue por la puerta de atrás de los Spurs luego de forzar su traspaso hacia Toronto Raptors, donde también ganó el anillo.

La situación de Leonard se trataba sobre una discordancia entre lo que él sentía en su cuerpo y lo que les decían los médicos de San Antonio, quienes advirtieron en algunos momentos que estaba en condiciones de jugar. Sin embargo, el ahora jugador de los Clippers se mantuvo firme y casi no jugó en toda la temporada 2017-18.

Richard Jefferson, quien supo ser dirigido por Gregg Popovich en los Spurs, cree que lo que está sucediendo en este momento con Victor Oladipo e Indiana Pacers es una situación similar a la de Kawhi: "Esto me recuerda a Kawhi Leonard y los San Antonio Spurs. Hay algo más que hacer aquí", opinó en ESPN el viernes.

"No tienes un jugador que juegue antes de la cuarentena y regrese y juegue en la burbuja, luego no estés seguro de su estado por el resto de la temporada. No hay ningún lugar en este planeta donde esas cosas no se sumen a algo que diga que hay desacuerdo con él y su equipo. Podría haber dicho que se quedaría en casa, pero se presentó. No ha decidido si va a jugar. Entonces, hay más allí", sentenció el ex-jugador.

Oladipo, quien volvió de su lesión en el cuádriceps en enero, estuvo muy cerca no viajar a Orlando. No obstante, se sumó a los Pacers, jugó el primer partido de preparación, aunque él mismo reveló que no sabe si lo hará oficialmente. Todo un dilema.

