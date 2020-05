Efecto Brady: Tampa Bay Buccaneers tendrán récord de franquicia en prime-time y un calendario como si lo hubiesen pedido

Tom Brady a Tampa Bay Buccaneers fue el movimiento más sorpresivo de la agencia libre. En una temporada baja que estaba más tranquila que lo normal debido a la pandemia mundial por el coronavirus, la franquicia de Florida le puso incentivo a un 2020 que, por momentos, parecía que no iba a disputarse.

Brady no sólo se llevó de New England Patriots su extraordinaria calidad, sino también todo el marketing que rodea a uno de los mejores jugadores de toda la historia de la NFL. El seis veces campeón reavivó a una franquicia que no sabe lo que es disputar un Super Bowl desde la edición XXXVII, hace más de 17 años.

Este jueves salió el calendario oficial y, evidentemente, se notó que los Bucs tienen ahora en su plantel al máximo ganador de la historia, ya que Tampa Bay estará 5 veces en horario estelar. Esto será para la franquicia de Florida como la máxima cantidad de veces en prime-time de su historia.

El calendario no le guiñó el ojo a Brady solamente de esa manera, sino que también hay algunos aspectos que pueden resultar controversiales para las demás franquicias. Los Buccaneers tendrán la posibilidad de jugar 4 de los últimos 6 cotejos de local. Algo que puede resultar sumamente favorable cuando se definan los participantes a la postemporada.

Además, Tampa Bay tendrá su semana libre, la denominada ‘Bye Week’, en la semana 13 de la temporada y, entre un detalle sumamente de lujo, sus dos visitas de invierno las harán en domo, es decir, no sufrirán el frío de Cleveland y Atlanta.

