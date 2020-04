El aspecto de Zion Williamson que comparte con Michael Jordan y LeBron James, según su entrenador

Zion Williamson es quizás el prospecto más esperado en la historia de la NBA desde LeBron James, un joven que se hizo viral desde sus días en la secundaria por la forma en la que superaba físicamente a todos sus rivales y que además, demostró que era mucho más que solo un volcador.

Es por eso que Mike Krzyweski, entrenador de la Universidad de Duke y ex de la selección nacional de Estados Unidos, lo reclutó con creces para que se uniera a su programa universitario. Y es que, más allá de su portento físico, considera que es un jugador con una inteligencia del calibre de históricos como Michael Jordan y Kobe Bryant

Zoin Williamson - Bleacher Report

"Zion es muy inteligente. Como otros que mencionamos antes (Magic, Kobe, Jordan, LeBron). No hablo solo de preparación en la cancha, sino también de inteligencia en el momento que sucede la acción. Entrevisté a Kobe y LeBron para el equipo Olímpico. Eran brillantes en tiempo real y eso no es usual. Puedo ser inteligente durante un tiempo muerto, pero pocos lo son cuando están jugando. Además no son solo inteligentes para sí mismos, sino para lo que es mejor para el equipo como unidad. Zion tiene eso", comentó el mítico entrenador a Colin Cowherd en una entrevista.

La única duda en torno a Williamson y su capacidad de dominar en la liga durante muchos años pasa por su salud. Su capacidad atlética y de salto no tienen precedentes en la liga para un jugador tan pesado, y ya se perdió la mitad de su campaña de novato por una lesión en su rodilla.

Sin embargo, apenas debutó pareciera que ya tenía años en el mejor baloncesto del mundo, dominando con más de 22 puntos y casi 7 rebotes por partido en 59% de campo. Si puede mantenerse sano y sigue alimentando su cerebro, Williamson podría tener una carrera digna de Salón de la Fama.

