El cambio que podría llevar a Rudy Gobert a los Warriors

Desde hace varias semanas ha habido reportes que indican que la relación de Rudy Gobert con el resto de sus compañeros es pésima, especialmente después de su actitud a la hora de bromear con la pandemia del Covid-19 poco antes de revelarse que tenía la enfermedad, situación que desencadenó la suspensión de la temporada.

Más específicamente, parece ser que Donovan Mitchell, principal referente del equipo, simplemente se rehúsa a dar la otra mejilla y, en consecuencia, todas las opciones estarían sobre la mesa para el francés del Utah Jazz, inclusive ser traspasado en la próxima temporada muerta.

Es por eso que en Fadeaway World realizaron una propuesta bastante interesante en la que el ex Jugador Defensivo del Año recalaría en la bahía para unirse a los Golden State Warriors. No obstante, esto no sería fácil para el equipo de la bahía, pues deberían desprenderse de Draymond Green y su pick de primera ronda del próximo año:

"Los Warriors recibirían a un Jugador Defensivo del Año, así que la salida de Draymond no les haría tanto daño. Rudy les daría una oportunidad a Stephen Curry y Klay Thompson de ganar otro campeonato de inmediato y su núcleo no sufriría ningún cambio drástico", señalaron en la propuesta de traspaso.

Gobert es uno de los mejores pívots de la liga y un ancla defensiva extraordinaria. Además, la clase de Draft de 2020 no es precisamente la más llena de talento. No obstante, se hace difícil pensar que los Warriors dejarían ir su pick (presumiblemente top 5) a cambio de un jugador del perfil del francés.

