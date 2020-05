El parón de la NBA podría permitir que Kevin Durant tenga más tiempo para recuperarse de su lesión

La pandemia del Coronavirus si bien ha traído serias consecuencias negativas para el mundo deportivo, hay algunos casos en donde podrían sacarle provecho al asunto y son aquellos jugadores que sufren alguna lesión y debido al parón de sus respectivas ligas, podrían tomar ese tiempo para recuperarse definitivamente y estar listos para cuando se puedan reanudar las actividades.

Es cierto que el regreso de la NBA sigue siendo una incógnita, el regreso de Kevin Durant es uno de los más esperado para los amantes del baloncesto, sobre todo para los Brooklyn. Para colocar en contexto, Kevin Durant se rompió el tendón de Aquiles cuando jugaba para Golden State en las finales de la NBA del pasado junio. Y esta requiere un año de recuperación. Durant firmó en estas condiciones en el mes de julio y el gerente del equipo Sean Marks afirmó que estaban muy claros de que Kevin no estaría en esta temporada.

"Él conoce su cuerpo mejor que nadie. Nuestro equipo de rendimiento y nuestro personal de entrenamiento han hecho un trabajo tremendo llevándolo a este punto, pero no sé cómo el hecho de salir de esta pandemia afectará a alguien, y mucho menos a Kevin".Comentó Marks. Recordemos que Durant fue uno de los cuatro jugadores de los Nets que dieron positivo por COVID-19 a mediados de marzo, aunque le dijo a The Athletic en ese momento que se sentía bien y no mostraba ningún síntoma.

"Cuando hayas invertido lo suficiente en un jugador como Kevin, nunca vamos a presionarlo para que regrese. Cuando sea el momento adecuado, estará al 100 por ciento cuando llegue a la duela. Sin embargo, puedo decirte esto: Antes de la pandemia, se veía como Kevin Durant y eso es algo bueno" Concluyó Sean Marks.

Actualmente la NBA no tiene una línea de tiempo para reanudarse. Mientras tanto Los Nets registraban una marca de 30-34 y séptimo en la clasificación de la Conferencia Este, a pesar de la ausencia de toda la temporada de Durant y múltiples lesiones por la otra adquisición de agente libre importante del equipo, Kyrie Irving, quien se limitó a 20 juegos antes de ser descartado para la temporada.

