El reto de Ray Allen a LeBron James

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los jugadores y fanáticos de la NBA cada día nos sorprenden con nuevos juegos y retos.

Este es el caso del dos veces campeón de la NBA, Ray Allen, quien ha desafiado a sus "hermanos calvos" a mostrar sus cabellos sin cortar como él lo hizo el martes.

Tras el fuerte impacto del coronavirus en el país, las peluquerías cerraron por precaución. Por este motivo, Ray Allen tomó la decisión de no cortarse el cabello y subió una publicación a Instagram.

Además, Allen decidió alentar a otros jugadores como LeBron James, Shaquille O'Neal y Stephon Marbury a hacer lo mismo.

"¡No iba a publicar esto, pero dos lágrimas en un balde! Aquí es donde estoy con eso. Lol ¡Así que voy a montar #myJefferson hasta que la "Rona" golpee las rocas! Para aquellos de ustedes que no saben, me he cortado el cabello toda mi vida, así que ha sido difícil no ponerle las tijeras, pero cuando vuelva a mirar estas fotos, ¡recordaré a la Rona! Jaja, los peces no se fríen en la cocina, los frijoles no se queman en la parrilla, tomaron un montón de intentos, solo para subir esa colina, ahora estamos en las grandes ligas, mientras nos toca el turno, siempre mientras vivimos, somos tú y yo bebé, no hay nada de malo en eso ”. Nomino a todos mis hermanos calvos o calvos para que crezca, ¡ya saben quién son ustedes! Jajaja."

Ahora queda por ver si alguno de los amigos de Allen acepta el desafío y decide publicar las fotos.

