Gabriel Deck no ha debutado en la NBA y ya lo acabaron con crítica despiadada

Las buenas nuevas llegaron para los aficionados del baloncesto en Argentina con el arribo de Gabriel Deck a la NBA luego de firmar con Oklahoma City Thunder por 14.5 millones de dólares a cambio de cuatro temporadas, pero no todo es color de rosa para al argentino ya que recibió una despiadada crítica de una analista de la liga con la respectiva defensa de ‘El Coach’ Carlos Morales.

¿Quién no recuerda las famosas transmisiones de Álvaro Martín y ‘El Coach’ Carlos Morales? Esta dupla en la narración se convirtió en referente a la hora de hablar de la NBA y el comentarista no dudó en salir a defender a Deck por las críticas que realizó John Hollinger, de The Athletic.

“No es una coincidencia que haya firmado por 3.9 millones. ¿Es un jugador para la NBA? Probablemente no. Falló cuando trató de dejar una buena impresión en el Hoop Summit de 2013 donde no anotó puntos. Y nadie lo eligió en el Draft en 2017”, afirmó Hollinger.

Y lo peor estaba por venir ya que el analista de la NBA sentenció que Gabriel Deck tiene “un estado atlético limitado”. John Hollinger también sostuvo que “nadie cree que sea un prospecto para la NBA”. Así que después de acabar al jugador argentino llegó la defensa del ‘Coach’ más famoso de la liga.

‘El Coach’ Carlos Morales defendió a Gabriel Deck antes de llegar a la NBA

“Los comentarios de John Hollinger en The Athletic acerca de Gabriel Deck demuestra una falta de conocimiento que me dice una cosa con certeza: nunca lo han visto jugar. ¿No es atlético? ¿Haciendo referencia a no anotar en un juego de Nike Hoop Summit en 2013 o no ser seleccionado en el draft en 2017? ¡Por favor!”, escribió en Twitter ‘El Coach’ Carlos Morales.

