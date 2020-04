Payton reveló la humillante forma en la que Michael Jordan lo recibió en la NBA

Para nadie es un secreto que Michael Jordan es uno de los ‘trash talkers’ más reconocidos en la historia de la NBA y sobre todo cuándo se trataba de intimidar a sus rivales en la Finales para después aniquilarlos con sus tremendas habilidades a la ahora de anotar desde cualquier parte de la cancha.

Este jueves, se dio a conocer una anécdota que término por revelar por qué las Finales de la NBA de 1996 entre los Chicago Bulls y los Seattle SuperSonics fueron tan intereseantes. Jordan se enfrentó a quien continuaría su legado como ‘hablador de basura’ en las canchas: Gary Payton. ¿El resultado? El exbase fue el mismo encargado de contar cómo lo recibieron.

Foto: Gettyimages.

“Yo jugué contra él (Jordan) en la pretemporada. Él caminó por la cancha, y yo estaba hablando enojado, loco. Solo jugó como 8, 9, 10 minutos en el juego de pretemporada, se acercó y les dijo a B.J. Armstrong y Pippen. “Tengo la ‘Torre’ (Payton). Lo tengo toda la noche”. Me metió en problemas de falta muy rápido. Me senté, él jugó como 10 minutos del juego y tuvo como 35 puntos. Se acercó y dijo: “Joven, la pretemporada no es lo que piensas. Esto es lo que pasa”. Fue como, bienvenido a la NBA y muchos más”, le contó Payton al portal The Athletic.

Gary Payton and Michael Jordan talking that trash in the NBA Finals. (1996) pic.twitter.com/q8IGx8GRmb — ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) May 2, 2019

En ese partido de pretemporada, la leyenda de los Bulls le dio la ‘cálida’ bienvenida a The Glove con 33 puntos en 27 minutos. Además, lo mandó a la banca de suplentes y solo le permitió dos puntos. Fue en ese momento donde Payton entendió en su temporada de novato (1990) lo que iba ser jugar contra uno de los más grandes en la NBA.

Gary Payton entendió con esa anécdota que jugar contra Michael Jordan iba a ser de las cosas más difíciles en su carrera y, a pesar que tuvo éxito en la NBA con una excepcional defensa y un título de la NBA con el Miami Heat, la final de 1996 fue para los Chicago Bulls.

Lee También