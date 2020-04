La inexplicable posición en la que hace 20 años los Patriots eligieron a Brady en el Draft

Era un domingo 16 de abril del año 2000 cuando los aficionados de los New England Patriots estaban a la expectativa sobre cuáles serían sus selecciones en el Draft, pero tenlo por seguro que muy pocos se imaginarían que aquel día la historia del equipo tendría un antes y un después por la llegada de un QB: Tom Brady.

Se cumplen 20 años desde que el mariscal de campo más ganador en la historia (seis Super Bowls) fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft y en la posición número 199. ¿En cuál posición? Sí, como lo lees, en la ubicación 199 firmaron al quarterback proveniente de la Universidad de Michigan.

Estaban destinados el uno para el otro. Justamente un 16 de abril también es el cumpleaños del entrenador en jefe de los Pats, Bill Belichick. Una casualidad deportiva que terminó siendo una causalidad victoriosa que le permitió vivir al equipo de New England su mejor etapa en la NFL: 249 triunfos y 6 Super Bowls.

Fue en la tercera semana del 2001 cuando Brady debutó como quarterback titular de los Patriots luego de una lesión de Drew Bledsoe. De ahí en más, Tom se hizo dueño y amo de la posición, llevó a la franquicia de New England a todos los Playoff desde ese entonces, con la excepción del 2002.

Pasaron 20 años y ahora no veremos a Tom Brady bajo el centro de la ofensiva de los New England Patriots debido a que jugará esta temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, no se olvidó de este histórico hecho y lo recordó publicándolo en una historia en Instagram.

